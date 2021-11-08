Минпросвещения предложило приравнять атаки на школы к терроризму

Минпросвещения: нападения на школы необходимо приравнять к террористическим действиям

Министерство просвещения России предложило приравнять вооруженные атаки на школы к действиям террористов. Об этом заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская, ее слова приводит ТАСС.

Фальковская попросила рассмотреть Совет Федерации это предложение в качестве законодательной инициативы.

«На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — заявила представитель Минпросвещения.