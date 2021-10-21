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Российский школьник пригрозил расстрелять одноклассников

Школу в башкирском селе Мраково эвакуировали после сообщений с угрозами расстрела
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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Учеников и учителей школы в башкирском селе Мраково эвакуировали после того, как школьник пригрозил расстрелять одноклассников. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение с угрозой расстрела поступило в общий чат одного из классов.

Полиция доставила в отделение учащегося девятого класса. Правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 18 октября, 12-летний ученик школы в поселке Сарс Пермского края пришел в школу с оружием, украденным у отца. Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его травила. Школьник произвел два выстрела из охотничьего карабина «Сайга»: в пол и в стену. Обезвредить его удалось директору учебного заведения. Она пригласила ребенка к себе в кабинет и уговорила отдать оружие. Вместе с ним директор дождалась приезда полиции. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Возбуждено два уголовных дела.

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