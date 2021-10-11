Слухи о готовящемся расстреле в российском учебном заведении оказались ложными

В начале октября в соцсетях начали распространяться слухи о готовящемся расстреле людей в одном из российских учебных заведений. Однако эта информация оказалась ложной, на фейк указывает ряд признаков.

Изначально модераторы паблика «ЧС/ЧП Саратов/Энгельс» во «ВКонтакте» опубликовали скриншоты с перепиской молодых людей, которые обсуждали в соцсети, что на следующий день 10 стрелков планируют ворваться в случайную школу или вуз и расстрелять учеников. Пост появился в группе 7 октября.

На следующий день переписку опубликовал тюменский паблик «Тюмень». Модераторы признались, что неизвестные массово отправляли скриншоты этой переписки не только им, но и обычным пользователям. Днем позже, 9 октября, рассылка затронула администраторов паблика «Типичный Челябинск». Его представители написали, что им стали «очень часто» приходить однотипные сообщения о якобы готовящемся расстреле.

В некоторых школах, детских садах и вузах Екатеринбурга на всякий случай усилили охрану, а полицейские города начали проверку в отношении слухов о готовящемся расстреле. Однако в пресс-службе УМВД по Свердловской области призвали родителей «не поддаваться на провокации и не паниковать».

На фейковый характер переписки может указывать тот факт, что с момента ее публикации прошло четыре дня, а угрозы людей со скриншотов не были реализованы.

Авторы паблика «Тюмень» написали, что проверили людей, чьи лица фигурировали на скриншотах, и пришли к выводу, что переписка была фейковой. Оказалось, что часть этих пользователей живет в Казани, а некоторые — в Ивановской области. Соответственно, слухи о готовящемся расстреле в Челябинске, Тюмени или Екатеринбурге не несут под собой никакого основания.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ РФ строительства опровергли распространившуюся в соцсетях информация о повышении платы за капремонт для собственников жилья на 25 процентов.

