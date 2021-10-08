Информацию о повышении платы за капремонт в России опровергли

Минстрой: информация о повышении взносов за капремонт на 25 процентов недостоверна

В Министра строительства и ЖКХ РФ строительства опровергли распространившуюся в соцсетях соцсетях и СМИ информация о повышении платы за капремонт для собственников жилья на 25 процентов. Комментарий заместителя министра Светланы Ивановой опубликован на сайте Минстроя.

6 октября на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от № 1667 «Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме». В одном из пунктов документа говорится, что цена договора на капитальный ремонт в многоквартирном доме может увеличиться на 25 процентов в связи с изменением стоимости стройматериалов.

Новость быстро распространилась в СМИ. Журналисты подали информацию таким образом, будто жителям многоквартирных домов придется самим доплачивать за ремонт жилья. В частности, издание РБК написало, что российское правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за стройматериалов.

Информацию начали перепечатывать другие издания. Например, журналисты Deita сообщили, что собственникам жилья придется платить за капремонт на четверть больше, чем они платили ранее.

Эта же информация стала вирусной в социальных сетях. Паблик «Подслушано в Рыбинске» (106 тысяч подписчиков) опубликовал новость с заголовком «Правительство утвердило повышения платы за капремонт в многоквартирных домах с 1 января на 25 процентов». Схожая публикация появилась и в Telegram-канале «Новости Москвы» (более 420 тысяч подписчиков).

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова объяснила, что решение о возможности изменения цены контракта никак не связано с повышением взносов собственников жилья на капитальный ремонт.

«Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами... Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт», — сказала Иванова. Замминистра добавила, что ранее возможность увеличения цены в связи с ростом стоимости материалов отсутствовала.