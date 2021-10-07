Сообщение о неготовности большинства домов в Краснодаре к зиме опровергли

Сообщение о том, что более 80 процентов многоквартирных домов в Краснодаре не готовы к отопительному сезону 2021-2022, оказалось недостоверным.

Данные о неготовности большинства домов появились на сайте энергетической компании «АТЭК». В документе, опубликованном 5 октября, представлен список домов Краснодара с указанием готовности к отопительному сезону. В нем отмечается, что из 2896 объектов 2378 были признаны неготовыми к зимнему сезону.

При этом никакой другой информации в документе не приводится: авторы не уточняют, почему в списке оказалось такое большое количество неготовых домов, и к какому сроку ситуация изменится.

Представленную в документе информацию позднее опровергли на самом сайте АО «АТЭК». Представители компании сообщили, что список отражал данные на апрель 2021 года. «В связи со сбоем на серверном оборудовании, информация не корректна. В ближайшее время будет выполнена актуализация информации и размещение на сайте», — говорится в официальном заявлении.

Данные также опровергли 6 октября на официальном сайте «Городской управляющей компании – Краснодар». В пресс-службе компании отметили, что все дома, которые указаны в перечне объектов, не готовых к эксплуатации в осенне-зимний сезон 2021-2022, надлежащим образом подготовлены к отопительному сезону. Помимо этого, на сайте приведены ссылки на скан-копии актов о подготовке систем отопления и горячего водоснабжения по всем домам, находящимся в управлении компании.

На документ обратили внимание редакторы паблика во «Вконтакте» под названием «Жесть Краснодара и Края». Соответствующий пост появился вечером 5 октября. Он набрал 6 тысяч просмотров и 10 лайков. Информацию из документа «АТЭК» авторы паблика интерпретировали неверно. Они сообщили, что к отопительному сезону не готовы все 2896 домов из списка.

Публикации о неготовности большинства домов Краснодара к отопительному сезону появились в изданиях «Кубань 24», «Коммерсантъ», «Царьград» и «Комсомольская правда».

«Комсомольская правда» в своем материале привела официальный комментарий «ГУК-Краснодар», где говорится, что все дома, которые находятся в управлении компании, к зиме готовы.