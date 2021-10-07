Сообщение о тысячах госпитализированных после прививки оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Аргентине около 75 тысяч человек были госпитализированы с серьезными осложнениями после вакцинации российским «Спутником V», оказалось недостоверным.

В социальных сетях распространились публикации, в которых приводились слова профессора, председателя Московского научного общества терапевтов Павла Воробьева, заявившего о том, что 75 тысячам аргентинцам потребовалась госпитализация после того, как они привились российской вакциной «Спутник V». Интервью с ним было опубликовано в деловом журнале «Эксперт» 27 сентября 2021 года.

Информация, озвученная Воробьевым, не нашла подтверждения. В своем высказывании он сослался на данные некоего «отчета аргентинцев по прививкам». При этом точное название и время опубликования документа в материале издания не приводятся. Кроме того, в публикации нет ни ссылки на отчет, ни каких-либо иных конкретных цифр и других данных из него, которые бы подтверждали слова Воробьева.

В то же время приведенные профессором цифры опровергаются официальным отчетом Минздрава Аргентины, который был опубликован в начале сентября. Согласно документу, который раскрывал промежуточные итоги кампании по вакцинации в стране, к 31 июля в Аргентине была введена 11 368 961 доза «Спутника V». При этом нежелательные реакции организма, которые могли быть связаны с прививкой, наблюдались в 41 545 случаях. Из них госпитализация потребовалась только в 75 случаях, что составляет 0,0007 процента от общего количества введенных доз. Таким образом в беседе с «Экспертом» Воробьев завысил реальное число госпитализаций в тысячу раз.

Ранее Воробьев уже неоднократно был замечен в распространении фейковой информации о коронавирусе и вакцинации от COVID-19. Так, он заявлял, что вице-премьер России Татьяна Голикова якобы сообщала о 10 процентах привитых, у которых появляются серьезные осложнения. Однако в открытых источниках информации о подобных заявлениях Голиковой или других официальных лиц страны не появлялось.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ: помимо первоисточника, новость появилась на портале «Родительское всероссийское сопротивление (РВС)». В то же время большинство федеральных СМИ и агентств опубликовали достоверную информацию, основанную на официальном отчете Минздрава Аргентины.

