В Госдуме предложили внедрить психологические тестирования для учащихся

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением внедрить регулярные психологические тестирования для всех учащихся учебных заведений России. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на обращение парламентария на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В документе отмечается, что в последнее время в России и мире участились случаи детского, подросткового и юношеского насилия в учебных учреждениях. По мнению Милонова, одним их наиболее эффективных методов борьбы с подобными явлениями относятся профилактика и мониторинг. Депутат добавил, что «многих случаев вспышек насилия удалось бы избежать», если бы в школах, училищах и вузах регулярно проводили психологическое тестирование учащихся.

«Уверен, что двух-трехразовое ежегодное тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни», — заявил парламентарий.

18 октября, 12-летний ученик школы в поселке Сарс Пермского края пришел в школу с оружием, украденным у отца. Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его травила. Школьник произвел два выстрела из охотничьего карабина «Сайга»: в пол и в стену. Обезвредить его удалось директору учебного заведения.

В середине сентября в вузе в Перми произошла стрельба. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.