В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, тщательно готовил нападение. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам главы ведомства, криминалисты изучили принадлежащие стрелку мобильный телефон и персональный компьютер. Так, о тщательной подготовке плана свидетельствовала обнаруженная в поисковых запросах Галявиева информация. В ходе обысков также была обнаружена картечь использованных стрелком патронов.

«В совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — заключил Бастрыкин.

11 мая в гимназии №175 Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже он заявил, что раскаивается и признает свою вину. В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело о халатности. Валеева находится под подпиской о невыезде.