На директора казанской школы завели дело после устроенной Галявиевым стрельбы

Директор гимназии №175 в Казани Амина Валеева стала обвиняемой по уголовному делу о халатности. Ей вменяется отсутствие охраны и системы безопасности в образовательном учреждении, в результате чего произошло вооруженное нападение 19-летнего Ильназа Гаявиева 11 мая. Об этом сообщает «КП».

Валеева находится под подпиской о невыезде. Издание отмечает, что именно она по громкоговорителю приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми, благодаря чему Галявиев не смог туда зайти.

Вместе с директором в халатности обвиняются Сергей Иванов, бывший директор фирмы «Ваша Безопасность», которая занималась безопасностью школы. Он под домашним арестом. Также фигурантом дела стал инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации фирмы «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. По версии следствия, из-за его действий не сработал громкоговоритель в классе 8А, вследствие чего учительница не услышала приказ Валеевой закрыться, и туда ворвался Галявиев, который устроил стрельбу.

7 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву.

Он устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.