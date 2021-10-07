Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста устроившему стрельбу в казанской школе

Басманный суд Москвы в четверг, 7 октября, рассмотрит вопрос о продлении до следующего года ареста Ильназу Галявиеву, обвиняемому в совершении массового убийства в казанской школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Как рассказала представитель суда, следователь просит продлить заключение под стражу Галявиеву до 11 января 2022 года. В сентябре ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщал, что Галявиева увезли из московского Бутырского следственного изолятора в Санкт-Петербург, где его, предположительно, ждала очередная экспертиза.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. До этого мотивом расправы в казанской школе Галявиев назвал ненависть. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.