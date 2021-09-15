Устроившего расстрел в школе Казани увезли из СИЗО «Бутырка»

Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева увезли из московского Бутырского следственного изолятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, жителя Казани этапировали в Санкт-Петербург. Предположительно, там его ждет очередная экспертиза.

Ранее сообщалось, что, находясь в СИЗО, Ильназ Галявиев, получал денежные пожертвования от сочувствующих. Неравнодушные люди прислали ему около 39 тысяч рублей. Эти же неравнодушные собирали средства на оплату услуг адвоката в Москве.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. До этого мотивом расправы в казанской школе Галявиев назвал ненависть. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.