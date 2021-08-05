Устроивший расстрел в школе Казани назвал мотив преступления

Житель Казани Ильназ Галявиев, устроивший в мае стрельбу в школе, рассказал о мотивах преступления, сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетившие обвиняемого, передает RT.

В разговоре с экспертами он раскрыл причины, по которым решился на массовое убийство. По словам Галявиева, мотивом была ненависть. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел стрелять», — сказал обвиняемый.

При этом казанец не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая сделала выводы о невменяемости подозреваемого. Галявиев подчеркнул, что чувствует себя вменяемым. «Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — подчеркнул он.

Молодой человек находится в психиатрическом отделении московского Бутырского следственного изолятора. Его поместили в трехместную камеру с двумя соседями. Один из них обвиняется в убийстве, второй — в разбое. С сокамерниками у него сложились нормальные отношения. Он пожаловался специалистам, что давно не получал писем. Галявиев надеется, что сможет вернуться в Казань. Он также очень хочет встретиться с родителями.

Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года напал на 175-ю казанскую школу, которую когда-то окончил. В результате массовой стрельбы погибли семеро детей и двое взрослых.

