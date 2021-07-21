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В Госдуме оценили признание устроившего расстрел в школе Казани невменяемым

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Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный оценил результаты экспертизы, показавшей, что в момент преступления Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, был невменяемым. Он заявил, что это кардинально меняет ход следствия. Своим мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

11 мая Ильназа Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. В НИИ имени Сербского его признали невменяемым на момент совершения преступления.

Как уточнил «Ленте.ру» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев бросался на решетку и называл себя богом.

Выборный: Безразличие повлекло за собой очень печальные последствия

Анатолий Выборный в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что по результатам экспертизы Галявиева, вероятнее всего, направят на принудительное лечение.

«Это тот случай, когда нельзя найти что-то положительное или отрицательное. Произошла большая трагедия. <...> В основе причин и условий данной трагедии лежит безразличие других людей наряду с другими вещами, такими как плохое медицинское обследование. В данном случае мы говорим о медкомиссии на приобретение оружия. Все было формальным. Вроде как посмотрели — нормальный, а когда преступление совершено, выясняется что он невменяемый», — заметил депутат.

Он отметил, что ключевым в ситуации Галявиева стало равнодушие окружавших его людей. «Ведь наверняка родные или учителя, или одноклассники замечали неадекватное поведение у человека и по всей видимости никто никак не реагировал», — заключил Выборный.

«Сегодня нам уже известно, что он в какой-то степени был изгоем. Родители с ним не общались, учителя были заняты своими делами, коллеги, друзья тоже не обращали внимания. Он фактически один на один остался со своей проблемой и в какой-то момент не смог с этим справиться. По всей видимости произошел перегруз, он не смог справиться с тем эмоциональным стрессом, с которым он столкнулся», — заметил политик.

Он подчеркнул, что никому нельзя оставаться в стороне, когда в поведении человека заметны отклонения, тем более, когда речь идет о родственниках, соседях, коллегах по работе или знакомых.

«Ситуацию не изменить, людей не вернуть. Мы можем говорить только о тех причинах и условиях, которые мы сможем предупредить и не допускать впредь», — резюмировал зампред профильного комитета Госдумы.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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