Оружейники оценили потери в отрасли из-за ужесточения закона

Союз оружейников России оценил потери из-за ужесточения закона «Об оружии». Если одобренные Федеральным собранием поправки вступят в силу, отрасль лишится пять миллиардов рублей прибыли в год за счет сокращения продажи патронов, аксессуаров и тюнинговых комплектов, об этом заявил РБК исполнительный директор Союза Владимир Жихарев.

По его словам, девять тысяч человек также попадут под сокращение в краткосрочной перспективе. Кроме того, 75 процентов оружейных магазинов окажутся на грани закрытия в течение полугода. Он подчеркнул, что ожидаемые последствия от изменений в законе несоизмеримы с возможными убытками.

Советник гендиректора одного из крупнейших производителей стрелкового оружия, предприятия «Молот-Оружие» Василий Нагаев подчеркнул, что около 80 процентов всей выпускаемой продукции попадают под ограничения. Он добавил, что сокращение рынка на 10-15 процентов затруднит возможность компании выплачивать зарплаты и налоги, закупать материалы. Гендиректор производящего патроны предприятия «Техкрим» Олег Кузьменко уверен, что ужесточение закона направлено против российских производителей.

В Росгвардии не согласились с возражениями оружейной отрасли. Там заявили, что поправки будут способствовать развитию культуры оружия в России и повышать защищенность общественных отношений в сфере его оборота.

23 июня Совет Федерации на заседании одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Согласно закону, теперь такое оружие можно приобрести после достижения 21-летнего возраста. Ранее это можно было сделать с 18 лет. Новые правила не коснутся лиц, прошедших и проходящих военную службу. Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. В частности, их не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями.

Ужесточение оборота оружия последовало после резонансного случая в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, купивший оружие на законных основаниях, пришел в гимназию №175 и начал стрелять в детей и взрослых. В результате погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве.