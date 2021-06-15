Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия до 21 года

Госдума поддержала повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект принят во втором чтении. Правило не будет распространяться на тех, кто прошел или проходит военную службу, служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские либо специальные звания, или классные чины юстиции.

Агентство отмечает, что в нынешней редакции федерального закона «Об оружии» ограничение в 21 год касается лишь покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект об изменениях в ФЗ «Об оружии». Так, предлагается ограничить нетрезвых водителей или граждан, которые передали управление пьяному человеку, в возможности иметь лицензию на оружие в течение года. Также предлагается запретить выдачу лицензий тем, у кого есть две и более судимости за совершение преступлений, и тем, кто был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, терроризмом, экстремизмом или применением насилия в отношении детей.