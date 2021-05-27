Назван срок ужесточения контроля за оружием россиян

Закон, ужесточающий контроль за оружием, вступит в силу 1 марта 2022 года. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, срок вступления документа в силу пришлось отложить из-за необходимости синхронизировать между собой информационные системы. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что после наладки электронного взаимодействия и вступления закона в силу, все медосвидетельствования будут формироваться только в электронной форме.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О внесении изменений в закон «Об оружии» и закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Инициатива подразумевает ужесточение контроля за выдачей оружия и прохождения медосвидетельствования на владение им. В частности, в основные понятия закона предлагается добавить список медицинских противопоказаний, при которых запрещено владеть оружием. Кроме того, в настоящее время для получения оружия необходимо получить медсправку. Согласно поправкам, россиянам будут выдавать электронные медзаключения вместо бумажных, при этом данные о них будут занесены в государственную информационную базу. Оператором системы выступит Росгвардия.

Проект закона был внесен в Госдуму после стрельбы в казанской школе 11 мая, в результате которой погибли семь учеников и два педагога.

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