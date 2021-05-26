Госдума одобрила законопроект об ужесточении контроля выдачи оружия

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия и прохождения медосвидетельствования на владение им, сообщает РИА Новости.

Инициатива подразумевает внесение изменений в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в России». В основные понятия закона предлагается добавить список медицинских противопоказаний, при которых запрещено владеть оружием. Перечень будет составлять правительство. Без медосвидетельствования на наличие противопоказаний человеку нельзя покупать и носить оружие.

Медкомиссию можно пройти только в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Проверка будет включать исследование на наркотики и другие психотропные вещества, а также психологическое тестирование.