Госдума предложила расширить основания для отказа в лицензии на оружие

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «Об оружии». Об этом сообщает РИА Новости.

Документом предлагается ограничить водителей в нетрезвом виде или граждан, передавших управление автомобилем пьяному человеку, в возможности иметь лицензию на оружие, запретив ее получение на один год. Согласно нынешнему законодательству, в лицензии на приобретение оружия отказывают россиянам с непогашенной или неснятую судимость за умышленное преступление, а также отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить выдачу лицензий людям с двумя и более судимостями за совершение преступлений. Также поправки предполагают запрет выдачи лицензий тем, кто был осужден за связанное с незаконным оборотом оружия преступление, с терроризмом или экстремизмом, а также людям, которые были осуждены за преступления, совершенные с применением насилия в отношении детей.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с главой комитета по безопасности Василием Пискаревым. Во вторник, 15 июня, Совет Думы примет решение о его рассмотрении. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять законопроект во втором чтении в этот же день.

Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в обществе есть запрос на повышение минимального возраста для покупки оружия с 18 до 21 года, поэтому, считает он, данную идею можно поддержать.