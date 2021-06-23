Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения оружия в России

Совет Федерации на заседании одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 июня.

Согласно закону, теперь такое оружие можно приобрести после достижения 21-летнего возраста. Ранее это можно было сделать с 18 лет. Новые правила не коснутся лиц, прошедших и проходящих военную службу.

Приобрести охотничье оружие с 18 лет могут лишь представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники и работники юридических лиц с особыми уставными задачами.

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. В частности, их не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ужесточение оборота оружия последовало после резонансного случая в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, купивший оружие на законных основаниях, пришел в гимназию №175 и начал стрелять в детей и взрослых. В результате погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве.