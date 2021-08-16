Театр Российской армии показал спектакль по мотивам расстрела в казанской школе

В Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)», приуроченного к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Об этом сообщается на странице театра в Instagram.

Заместитель директора по развитию театра Милена Авимская сообщила, что в режиссер постановки Александр Плотников сравнивает образ мысли Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, и главного героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова, сообщает «Красная весна».

«Он [Плотников] находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего антигероя из Казани и Раскольникова», — сказала Авимская.

Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.