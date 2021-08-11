Устроивший стрельбу в казанской школе заявил о своем раскаянии

Устроивший стрельбу в школе в Казани Галявиев назвал мотив и заявил о раскаянии

Ильназ Галявиев, которого обвиняют в массовом убийстве в школе в Казани, назвал мотив преступления и заявил о раскаянии. Об этом РИА Новости рассказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По словам Галявиева, мотивом расправы в казанской школе послужила ненависть. Сейчас он раскаивается и признает свою вину, отметив, что теперь он вменяем.

Ранее сообщалось, что НИИ имени Сербского провел психолого-психиатрическую экспертизу и признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения преступления. Позже Следственный комитет России уточнил, что процедура еще не завершена.

Устроивший стрельбу в школе в Казани Галявиев по-прежнему находится в трехместной камере московского СИЗО «Бутырка».

Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.