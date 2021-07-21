Устроивший массовый расстрел в казанской школе признан невменяемым

Экспертиза признала, что обвиняемый в массовом расстреле в казанской школе Ильназ Галявиев был невменяем в момент убийства. Об этом сообщает ТАСС.

11 мая Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. В НИИ имени Сербского стрелка признали невменяемым на момент совершения преступления.

Как уточнил «Ленте.ру» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев бросался на решетку и называл себя богом.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.