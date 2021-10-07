Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской школе 19-летнему россиянину

Убившему семь человек в школе Казани Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 января 2022-го

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе. Об этом в четверг, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы.

По решению суда срок содержания россиянина под стражей продлен до 11 января 2022 года. В рамках расследования уголовного дела о стрельбе в школе Казани проводятся экспертизы, допросы и иные процессуальные действия.

15 сентября ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщал, что Галявиева увезли из московского Бутырского следственного изолятора в Санкт-Петербург, где его, предположительно, ждала очередная экспертиза.

16 августа в Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля по мотивам расстрела в казанской школе. Заместитель директора по развитию театра Милена Авимская сообщила, что режиссер постановки Александр Плотников сравнивает образ мысли Ильназа Галявиева и главного героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.