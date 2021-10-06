В России нашли планировавшего массовое убийство школьника

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что школьник из Всеволожска Ленинградской области якобы четвертый год подряд планирует массовое убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам друзей и педагогов, школьник замкнут и недружелюбен. Утверждается, что он является поклонником устроивших атаку в казанской гимназии № 175 и в Пермском государственном национальном университете. В социальных сетях 17-летнего россиянина нашли фотографии оружия и мертвых людей.

Подросток не смог обучаться в общеобразовательной школе и перевелся в коррекционную. Как пишет канал, школьник якобы намекал четыре года назад, что после совершеннолетия будет убивать, и не отказался от своих слов в настоящее время.

Полиция задержала школьника и допросила его.

Еще один готовивший атаку школьник был замечен в Омске, пишет Telegram-канал Baza. В социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал свой манифест о готовящейся стрельбе, однако этот пост оказался шуткой. Полицейские задержали шутника и возбудили уголовное дело.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелявшим оказался 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров.

11 мая аналогичное преступление совершил студент Ильназ Галявиев. Он напал на гимназию №175 в Казани, в которой учился. В результате погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.