Родители учеников вступились за обвиненную в халатности директора школы в Казани

Группа родителей казанской гимназии №175 вступились за директора учебного учреждения Амину Валееву, которую обвиняют в отсутствии охраны и системы безопасности в образовательном учреждении. В результате 11 мая произошло вооруженное нападение 19-летнего Ильназа Галявиева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката.

Родители школьников просят закрыть уголовное дело, потому что они уверены, что директор не виновата в произошедшем. По их словам, число жертв в гимназии оказалось минимальным лишь из-за того, что Валеева во время своего отпуска была в гимназии и успешно приняла необходимые меры.

«Коллектив родителей учащихся гимназии № 175 города Казани просит вашего внимания и содействия в вопросе закрытия возбужденного уголовного дела в отношении директора гимназии № 175 Валеевой А.С. и пересмотре деталей в части ее обвинения», — говорится в обращении родителей.

11 мая в гимназии №175 Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже он заявил, что раскаивается и признает свою вину. В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело о халатности. Валеева находится под подпиской о невыезде.