Директор атакованной Галявиевым казанской школы не признала вину в халатности

Директор школы в Казани, где Галявиев устроил стрельбу, не признала вину в халатности

Амина Валеева, директор гимназии №175 в Казани, где 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу, не признает вину по уголовному делу о халатности. Об этом заявил ее адвокат Руслан Нагиев, передает ТАСС.

По его словам, Валеева полностью отрицает предъявленные ей обвинения. «Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия», — рассказал адвокат.

Нагиев также отметил, что родители школьников и выпускников гимназии отравили на имя президента России Владимира Путина и главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина письма в защиту обвиняемой.

Ранее сообщалось, что Валеева стала обвиняемой по уголовному делу о халатности. Ей вменяется отсутствие охраны и системы безопасности в образовательном учреждении, в результате чего произошло вооруженное нападение. KP.RU отмечает, что именно директор по громкоговорителю приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми, благодаря чему Галявиев не смог туда зайти.

7 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву.

Он устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.