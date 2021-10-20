Полиция отреагировала на угрозы 11-летнего школьника расстрелять одноклассников

Полиция Нижнего Новгорода начала проверку после сообщений об угрозе стрельбы в одной из школ города. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 11-летний подросток пригрозил принести в школу оружие после того, как одноклассники выкинули его вещи в окно. После слов ребенка родители других учеников написали обращение в администрацию школы и полицию.

Директор учебного заведения полагает, что речь идет о детской ссоре и реальной угрозы жизни и здоровью учащихся нет. Отец ребенка — бывший министр поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Денис Лабуза — пояснил, что его сын заявил другим мальчикам, что принесет в школу арбалет. «К сожалению, родители истолковали это по-своему, заменили арбалет на дробовик… К нам приехали сотрудники полиции, проверили хранение оружия, доступа третьих лиц к нему нет», — отметил он, добавив, что арбалета у его сына нет.

«Мало ли кто что кому сказал — это 11-летний ребенок», — резюмировал он.

В понедельник, 18 октября, 12-летний ученик школы в поселке Сарс Пермского края пришел в школу с оружием, украденным у отца. Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его травила. Школьник произвел два выстрела из охотничьего карабина «Сайга»: в пол и в стену. Обезвредить его удалось директору учебного заведения. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие. Вместе с ним директор дождалась приезда полиции. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Возбуждено два уголовных дела.