Неизвестный в камуфляже открыл огонь в воздух около школы в Москве

Неизвестный молодой человек в камуфляжной форме устроил стрельбу около школы в Москве

В Москве на камеры наблюдения попал молодой человек в камуфляжной форме, который пришел с оружием к школе №1260, расположенной на улице Фотиевой, неподалеку от Университетского проспекта, и открыл огонь в воздух. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В полицию позвонила местная жительница и заявила, что неизвестный ходит около школы с оружием, слышны звуки стрельбы.

По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в воздух. Пострадавших нет. Молодого человека разыскивает полиция.

Ранее, 12 октября, пьяный мужчина зашел на КПП отдела МВД Преображенского района Москвы и пытался устроить стрельбу, направив пистолет на сотрудников. Его задержали. Никто не пострадал. На допросе мужчина объяснил следователю свой поступок желанием погибнуть в перестрелке с полицейскими. При нем была предсмертная записка. Задержанного отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.