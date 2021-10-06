Бывшего прапорщика милиции отдали под суд за стрельбу по людям в Екатеринбурге

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела 48-летнего безработного жителя Екатеринбурга, который 30 мая из своей квартиры открыл стрельбу по людям из охотничьего карабина модели «Вепрь-КМ» и ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Перед судом предстанет бывший прапорщик милиции Сергей Болков, уточняет «Интерфакс». Дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, вечером 30 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения под надуманным предлогом пригласил к себе в квартиру соседа. Там, угрожая карабином и ножом, Болков удерживал молодого человека в заложниках. В подтверждение своих слов обвиняемый несколько раз выстрелил из оружия прямо в квартире. Через некоторое время сосед, воспользовавшись моментом, сбежал. Тогда Болков начал стрелять из окна по находившимся во дворе многоэтажного жилого дома людям. Была ранена 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии, прибывший на вызов.

Для обезвреживания стрелка правоохранители приготовились к штурму квартиры. Но Болков открыл по ним огонь через входную дверь. В результате он был задержан.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли более 70 гильз и несколько видов оружия. В результате стрельбы были повреждены восемь автомобилей, здание и павильон, расположенные рядом с местом происшествия.

