Попытка покушения на российского бизнесмена попала на видео

В городе Артем Приморского края киллер пришел в офис, чтобы расправиться с местным бизнесменом, но не смог. Видео неудавшегося покушения публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина заходит в кабинет и стреляет в бизнесмена. Пистолет дает осечку, жертва успевает воспользоваться моментом и нападает на обидчика, прижимая его стулом к стене.

Как уточняет издание, киллер планировал застрелить предпринимателя и его брата. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что главный киллер России Аслан Гагиев по прозвищу Джако отказался от суда присяжных. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Джако, изначально заявивший ходатайство на суд присяжных, отказался от этой идеи, когда узнал, что присяжных набрали бы не в Осетии, а в Ростове-на-Дону.