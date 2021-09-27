Вооруженный табуреткой неизвестный остановил ограбление ювелирного магазина

В США неизвестный с табуретом набросился на грабителей ювелирного магазина и прогнал их

В США неизвестный остановил ограбление ювелирного магазина и прогнал преступников с помощью табурета и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Бронксе, штат Нью-Йорк. Камеры видеонаблюдения засняли, как двое грабителей в масках ворвались в ювелирный магазин днем в воскресенье, 26 сентября. Пока один из злоумышленников остался у входной двери, второй перепрыгнул прилавок, ударил по продавца по лицу и начал наполнять рюкзак драгоценностями.

В этот момент из внутреннего помещения магазина появился неизвестный, вооруженный табуреткой. Он набросился на грабителя за прилавком, ударил его стулом и попытался удержать. Напуганные неожиданным отпором, преступники выскочили на улицу, а мужчина бросился за ними в погоню.

Сообщается, что около магазина злоумышленников уже поджидал наряд полиции, среагировавший на сигнал тревожной кнопки, которую нажал продавец. Служители закона задержали грабителей. Личность неизвестного героя пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс сотрудница закусочной Subway отбилась от вооруженного грабителя и попала на видео. Несмотря на героическое поведение сотрудницы, администрация ресторана отстранила ее от работы, после того, как видео с ее участием стало популярным в сети.