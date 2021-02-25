Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя и попала на видео

Медсестра из бразильского муниципалитета Паранагуа прогнала грабителя, который ворвался в ее дом в момент, когда она танцевала тверк на камеру. На запись произошедшего обратило внимание издание New York Post.

Анхела Гонсалвес находилась дома и записывала танцевальные движения на видео, чтобы выложить запись в Instagram. На кадрах видно, что неожиданно в ее двор заходит грабитель.

Мужчина подкрался к Гонсалвес и попытался схватить ее. Но бразильянка не растерялась и начала пинать незваного гостя. Мужчина обратился в бегство, и хозяйка дома погналась за ним.

«Я испугалась и начала вести себя с ним так, как будто знаю его, пока он не попытался схватить меня. Тогда у меня включился защитный инстинкт, и я выбила из него все желание нападать», — написала Гонсалвес в Facebook.

Женщина пояснила, что она была дома со своей 11-летней дочерью. После того, как преступник скрылся, бразильянка подала в полицию заявление о произошедшем.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Лондона отбилась от ворвавшегося в ее дом грабителя при помощи военной сабли, которая принадлежала ее покойному мужу. Спустя 11 дней полицейские арестовали преступника.