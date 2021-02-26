Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео

Пожилая жительница австралийского штата Квинсленд повалила на землю укравшего у нее сумочку грабителя. На видеозапись произошедшего обратил внимание телеканал ABC 7.

Пенсионерка праздновала день рождения в таверне. Неожиданно мужчина подбежал к ее столику, схватил сумочку и попытался скрыться.

На записи с камеры наблюдения видно, как подозреваемый пытается скрыться с добычей. Хозяйка сумочки догоняет его на парковке, хватает за плечи и опрокидывает на землю. В ходе борьбы женщина берет грабителя в захват и отбирает сумочку. При этом она стаскивает с мужчины рубашку и одну из сандалий.

Затем нападавший освобождается из захвата и пытается сбежать. Австралийка бросает сандалию ему вслед. Сумочка остается при ней.

Грабитель скрылся на своем автомобиле, но позже его арестовали полицейские по подозрению в краже. В результате его нападения у женщины остались трещины в ребрах, порезы и ушибы.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Лондона отбилась от ворвавшегося в ее дом грабителя при помощи военной сабли, которая принадлежала ее покойному мужу. В ходе борьбы она получила многочисленные травмы, в том числе перелом позвоночника.