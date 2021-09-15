Сотрудница Subway отбилась от вооруженного грабителя и осталась без работы

Сотрудница закусочной в американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, отбилась от вооруженного грабителя, прогнала его и осталась без работы. Запись произошедшего женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

На записи с камеры наблюдения видно, как сотрудница Subway Арачели Сотело стоит за прилавком. В заведение врывается вооруженный грабитель. Угрожая оружием, он требует деньги и хватает принадлежащую ей сумку. Сотело защищается от преступника и пытается вырвать у него из рук сумку. Женщине удается разоружить нападавшего, однако мужчина скрывается с ее вещами.

Запись произошедшего в TikTok набрала больше девяти миллионов просмотров. Когда клип стал вирусным, руководители кафе позвонили женщине и потребовали удалить его. Несмотря на заявления сотрудницы, что она не публиковала видео, ее отстранили от работы. После этого женщина решила опубликовать видео и на своей странице и призвала людей делиться этим видео с другими пользователями. Она отметила, что грабитель был меньше нее ростом, поэтому у нее было преимущество.

Чтобы поддержать женщину, пользователи создали страницу на сайте благотворительного сбора средств. Им удалось собрать 14 тысяч долларов (один миллион рублей). Эти средства пойдут на ремонт сломанного во время ограбления телефона, возмещение утраченных вещей и оплату услуг адвокатов.

Ранее сообщалось, что в Брэйдвуде, штат Иллинойс, сотрудник сети закусочных Subway предотвратил ограбление заведения с помощью супа, сообщает Chicago Sun-Times. Он вылил кастрюлю супа на несостоявшегося грабителя.