Главный киллер России отказался от суда присяжных

Назначена дата рассмотрения дела Аслана Гагиева по прозвищу Джако, известного как главный киллер России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Дело будет рассматриваться 20 сентября в 15:00.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Джако, изначально заявивший ходатайство на суд присяжных, отказался от этой идеи, когда узнал, что присяжных набрали бы не в Осетии, а в Ростове-на-Дону.

24 мая Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гагиева. Его обвинили по статьям 210 («Создание и руководство преступным сообществом»), 209 («Бандитизм»), 105 («Убийство общеопасным способом»), 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили три банды и около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии. В настоящее время 24 члена ОПГ осуждены и отбывают длительные сроки, в том числе пожизненное наказание. 12 бандитов сейчас судят, еще семь — в розыске, а семеро были убиты по указанию Гагиева в ходе внутренних конфликтов, отмечает Следственный комитет России.