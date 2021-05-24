Генпрокуратура отдала под суд главного киллера России Джако за шесть убийств

Генпрокуратура направила в суд первое уголовное дело лидера преступного сообщества Аслана Гагиева по прозвищу Джако, известного как главного киллера России. Об этом сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Суд изучит обстоятельства умышленных убийств шести жителей Республики Северная Осетия-Алания. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по статьям 210 («Создание и руководство преступным сообществом»), 209 («Бандитизм»), 105 («Убийство общеопасным способом»), 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый с целью установления доминирующего положения в криминальной среде создал три банды, входящих в его преступное сообщество в качестве структурных подразделений. Он назначил их главарями ранее осужденных Олега Дзарахохова, Бахрома Секинаева и Дениса Кокоева, находящегося сейчас в международном розыске. Они подобрали участников банд и закупили оружие, на деньги выделенные Гагиевым.

В период с 2012-го по 2013 год бандиты по распоряжению Джако расправились с шестью жителями республики Северная Осетия-Алания. Среди жертв был заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев.

По версии следствия, Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии. В настоящее время 24 члена ОПГ осуждены и отбывают длительные сроки, в том числе пожизненное наказание. 12 бандитов сейчас судят, еще семь — в розыске, а семеро были убиты по указанию Гагиева в ходе внутренних конфликтов, отмечает Следственный комитет России.