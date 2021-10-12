В Москве мужчина с оружием пытался устроить стрельбу у отдела МВД

В Москве завели дело на мужчину, который пришел с пистолетом к отделу МВД

В Москве завели дело на мужчину, который пришел с огнестрельным оружием к отделу МВД по Преображенскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 12 октября. Мужчина пришел на КПП у дежурной части отдела и направил пистолет на сотрудника полиции. Злоумышленника удалось быстро обезвредить. Против него возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Ранее, 30 сентября, неизвестный мужчина открыл огонь возле одной из московских школ. Стрельба произошла на северо-востоке столицы возле дома напротив учебного заведения, расположенного на Палехской улице. Стрельбу устроил отец десятиклассницы, который решил разобраться с обидчиками девочки.