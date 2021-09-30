Возле школы в Москве произошла стрельба

Возле одной из школ в Москве произошла стрельба. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает телеканал «360».

По данным канала, стрельба произошла на северо-востоке столицы возле дома напротив учебного заведения, расположенного на Палехской улице. Территория вокруг места происшествия оцеплена полицией. По информации Telegram-канала Mash, стрельбу устроил отец десятиклассницы, который решил разобраться с обидчиками девочки.

Мужчина сначала учинил драку с учениками, а затем достал пистолет и выстрелил в воздух. После конфликта мужчина пытался скрыться, но был задержан прибывшими полицейскими.

24 сентября сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Красноярском крае было предотвращено готовившееся нападение на школу