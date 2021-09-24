Полиция проверит сообщения об угрозе стрельбы в школе Балашихи

Полицейские начали проверять сообщения из соцсетей об угрозе стрельбы в школе Балашихи

Подмосковные полицейские проверяют сообщения об угрозе стрельбы в школе Балашихи. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы угрозах стрельбы в одной из школ Балашихи. Позже была информация о самой стрельбе, в учебное заведение направились сотрудники МВД.

В то же время администрация школы заявила РИА Новости, что «ситуация находится под контролем властей, работают оперативные службы. Угрозы детям нет».

Пермский стрелок жаловался на головные боли и звон в ушах — он снимал их никотином и снюсом. Об этом сообщалось 22 сентября. Следователи выясняют, насколько эти боли могли повлиять на поступки стрелка.