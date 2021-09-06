На Украине девушка выстрелила в учителей из арбалета

В украинской Полтаве 19-летняя девушка зашла в школу с арбалетом и ранила двоих педагогов

В украинском городе Полтава девушка принесла в школу арбалет и ранила из него двоих учителей. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, информация об инциденте в школе № 11 поступила в отделение около 10:00 утра (совпадает с московским) в понедельник, 6 сентября. Нарушительницей оказалась проживающая в Полтаве украинка 2002 года рождения. «Девушка с зелеными волосами, похожая на персонажа из мультфильма в стиле аниме», — рассказали очевидцы.

По неофициальным данным, она является выпускницей данной школы. Как отметила директор учебного заведения Валентина Олийниченко, 19-летняя девушка зашла в одну из классных комнат и выстрелила в учительницу и заместителя директора школы.

На данный момент полиция устанавливает мотивы преступления. По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам открыто уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство». О степени тяжести ранений учителей пока информации не поступало, они находятся в больнице.

В мае массовая стрельба произошла в одной из школ Казани. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Сам нападавший Ильназ Галявиев заявил, что мотивом расправы в гимназии № 175 послужила ненависть. Он отметил, что раскаивается и признает свою вину, отметив, что теперь он вменяем. Сейчас он по-прежнему находится в трехместной камере московского СИЗО «Бутырка».