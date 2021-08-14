Подросток открыл стрельбу в американской школе

Школьник погиб при стрельбе средней школе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мехико. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.

Инцидент произошел около 12:45 по местному времени в школьном дворе во время обеденного перерыва. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

«Нас вызвали из школы имени Вашингтона в центре Альбукерке относительно стрельбы​​​. Мы скоро выяснили, что имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Тот, кто стрелял, находится под стражей, мы ведем расследование. Студент, в которого стреляли, к сожалению, скончался», — сообщил Хартсок.

Известно, что стрелявшему 13 лет, его личность не раскрывается. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента и выявляет, как подросток заполучил оружие.

13 августа смертельная перестрелка произошла в британском Плимуте, погибли несколько человек. По словам очевидцев, стрелок ворвался в один из домов, после чего застрелил пятилетнюю девочку и ее мать, передает РИА Новости. После этого он скрылся с места преступления, ранив или убив двух местных жителей, которые выгуливали собак.