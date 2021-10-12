Под Петербургом поймали спрыгнувшего на полицейских из окна вора

В Ленинградской области вор прыгнул с топором на полицейских и получил пулю в ягодицу

В Приозерском районе Ленинградской области поймали вора, который пытался сбежать с места преступления, спрыгнув на полицейских из окна с топором. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября в поселке Лосево под Санкт-Петербургом. Местные жители заметили, что в одном из домов орудует вор, и позвонили в полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы застали мужчину, сбрасывающего краденое из окна первого этажа.

Заметив полицейских, он побежал на второй этаж и закрылся в комнате, а затем попытался сбежать, выпрыгнув на полицейских с топором из окна. Сотрудники правоохранительных органов сделали два предупреждающих выстрела в воздух, а затем в вора. С ранением ягодицы мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

