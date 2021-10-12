Вор нашел мало денег в доме чиновника и оставил ему язвительную записку

Вор нашел мало денег в доме заместителя сборщика налогов в Индии и написал ему записку

Вор в индийском городе Хатагеон, штат Мадхья-Прадеш, проник в дом государственного чиновника, не нашел денег и оставил владельцам язвительную записку. Об этом сообщает издание East Mojo.

Злоумышленник пробрался в дом заместителя сборщика налогов Трилочана Сингха Гаура и был разочарован, когда нашел мало наличности и ценных предметов. Уходя, он оставил язвительную записку, в которой говорилось: «Зачем запирать дом, если в нем нет денег».

Чтобы написать послание, он воспользовался ручкой и блокнотом, принадлежащими чиновнику. Хозяин дома узнал об ограблении, когда вернулся домой после двух недель отсутствия.

Фотография записки распространилась в соцсетях. Полицейский Умрао Сингх заявил, что вор похитил 30 тысяч рупий (28,6 тысячи рублей) и несколько ювелирных изделий. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сводлинкоут, находящемся между графствами Лестершир и Стаффордшир, полиция поймала вора, который спрятался под пледом и забыл убрать под него ноги. 36-летнего преступника взяли под стражу.

