Женщина застала у себя дома вооруженного преступника-рецидивиста и выгнала его

Англичанка из графства Чешир обнаружила у себя дома вооруженного вора и выгнала его

Жительница английского города Ранкорн, графство Чешир, обнаружила в детской вооруженного грабителя и самостоятельно выгнала его из дома. Об этом сообщает Daily Mail.

В середине июля англичанка обнаружила у себя дома 50-летнего вора Алана Коттона (Alan Cotton). Пока она выгоняла преступника, он уверял ее, что выпил лишнего и забрался к ней случайно. На место происшествия прибыла полиция, но Коттон успел скрыться — его поймали и задержали на следующий день.

Выяснилось, что мужчина украл из дома наручные часы. Всего преступник-рецидивист совершил более 150 краж. Коттон также хранил и носил с собой холодное оружие — у него изъяли два ножа. Суд города Честер признал британца виновным в краже со взломом с отягчающими обстоятельствами и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке неудачливому грабителю пришлось спасаться бегством без добычи и без собственных штанов. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.