Неудачливому грабителю пришлось убегать без штанов и денег

В Нью-Йорке неудачливому грабителю пришлось спасаться бегством без добычи и без собственных штанов. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Злоумышленник напал на 25-летнего мужчину, сбил его с ног и попытался отобрать у него деньги. Тот отчаянно сопротивлялся и ухитрился стянуть с противника его шорты.

Затянувшаяся драка привлекла внимание окружающих. На помощь пострадавшему пришел сначала прохожий, а затем еще два человека, выскочившие из дома, возле которого произошло нападение.

В итоге грабитель признал неудачу, оставил попытки добраться до денег и скрылся на белом внедорожнике. Теперь его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, трое футболистов избили грабителя, который пытался отобрать у них автомобиль.