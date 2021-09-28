Отпущенный под залог преступник украл куриные палочки, уснул на них и попался

В США отпущенный под залог мужчина украл закуски в киоске, уснул на них и попался

В США отпущенный под залог преступник украл гору закусок и множество сладостей, уснул среди них и попался полиции. Об этом сообщает New York Post.

37-летнего Мэтью Уильямсона впервые задержали 17 сентября по обвинению в проникновении в чужой автомобиль и краже имущества. Однако мужчина смог внести за себя залог и вышел на свободу.

«Менее чем через два часа после освобождения Уильямсон угнал автомобиль и спрятал его на территории спорткомплекса», — заявили представители полицейского департамента города Плезант-Гроув, штат Алабама. Вечером 22 сентября Уильямсон украл куриные палочки, картошку и сладости в торговом киоске спортивной арены, а утром полиция обнаружила его спящим в ложе для прессы в окружении похищенной еды. Кроме того, при нем было обнаружено значительное количество наркотиков.

На следующий день мужчина признался в угоне и краже продуктов и был доставлен обратно в тюрьму округа Джефферсон, откуда вышел неделей ранее.

До этого сообщалось, что в Великобритании вор пробрался в дом соседей, пока тех не было дома, и решил постирать вещи. Его задержали, потому что он забыл свое белье в стиральной машине.