Вор решил постирать одежду в доме жертв и попался

В английском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, Великобритания, вор ограбил дом и попался на том, что оставил грязную одежду в стиральной машине хозяев. Об этом сообщает Metro.

45-летний Терри Хатли (Terry Hutley) пробрался в дом соседей весной 2020 года. Хозяева находились на самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции в другом месте.

Добычей Хатли стали ноутбук, водительское удостоверение и другие документы семьи. Он также решил постирать свои вещи в ограбленном доме и положил их в стиральную машину. Однако вора что-то спугнуло, и ему пришлось срочно покинуть место преступления.

Хозяева обратились в полицию сразу после возвращения с самоизоляции. Хатли удалось вычислить по следам ДНК, оставшимся на его вещах. Кроме того, благодаря этому анализу выяснилось, что он ограбил еще один дом через два месяца после первого. Во втором случае вор взломал шкафчик с медикаментами.

На суде преступник признал себя виновным и был приговорен к году тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Манчестере, Великобритания, учитель информатики, вооруженный зубилом, украл у соседки нижнее белье и сел в тюрьму на шесть лет. В надежде быстро достать денег учитель босиком и в медицинской маске ворвался в квартиру соседки около 11 часов вечера и ограбил ее.

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