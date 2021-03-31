Учитель информатики украл у соседки нижнее белье и сел в тюрьму на шесть лет

В Манчестере, Великобритания, учитель информатики, вооруженный зубилом, украл у соседки нижнее белье и сел в тюрьму на шесть лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18 июля 2020 года 27-летний Адам Моррисон (Adam Morrison), как он утверждает, воспользовался в своей квартире услугами элитной секс-работницы за 300 тысяч фунтов стерлингов (31,2 миллиона рублей). Однако после того, как британец заказал наркотики, она якобы задрала ценник.

В надежде быстро достать денег учитель босиком и в медицинской маске ворвался в квартиру соседки около 11 часов вечера. Он вооружился зубилом. Соседка заметила, как Моррисон бродит по коридору, испугалась и позвала на помощь своего парня.

Он ударил Моррисона по голове, а затем выбил оружие из его рук. Вор сопротивлялся и оставил на теле противника многочисленные порезы. Потасовка длилась около двух минут, в итоге Моррисон был повержен. Противник удерживал его на полу до приезда полиции.

Как оказалось, вор набил карманы нижним бельем хозяйки квартиры. Моррисон объяснил, что искал деньги и якобы не помнит, что украл бюстгальтеры и трусы.

Королевский суд Манчестера признал британца виновным в краже со взломом с отягчающими обстоятельствами и приговорил к шести годам лишения свободы. Также Моррисону запретили контактировать с соседкой. Сама жертва ограбления заявила, что теперь не чувствует себя в безопасности в собственной квартире. Она считает, что Моррисон избрал ее жертвой заранее и придумал историю о проститутке.

Адвокат подсудимого отметила, что тот «испытывает ужас и стыд от содеянного», очень раскаивается в своем поступке и извиняется перед жертвой и ее партнером.

Судья подчеркнул, что несмотря на отсутствие очевидного мотива нанести жертве физический или психологический урон, из-за кражи нижнего белья преступление приобрело сексуальный характер, поэтому было избрано более суровое наказание. Доказательств присутствия проститутки в квартире Моррисона представлено не было.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии мужчина самостоятельно печатал фальшивые деньги, которыми затем оплачивал услуги проституток. Отмечается, что качество подделок оставляло желать лучшего.