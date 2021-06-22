Воры украли у фермера 800 килограммов навоза

Полиция в индийской деревне Дхурена, штат Чхаттисгарх, зафиксировала факт кражи 800 килограммов коровьего навоза. Об этом сообщает издание The Hindu.

В ночь на 9 июня неизвестный похитил 800 килограммов коровьего навоза на сумму 1,6 тысячи рупий (1,5 тысячи рублей).

«Камхан Сингх Канвар (Kamhanz Singh Kanwar) подал заявление в полицию 15 июня», — сообщил журналистам полицейский Хариш Тандекар.

Государство закупает коровий навоз по две рупии (1,9 рубля) за килограмм для производства биогумуса.

Полицейские зарегистрировали обращение по факту кражи, совершенной неустановленными лицами. Тандекар подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование преступления.

Ранее сообщалось, что к Новому году якутский скульптор слепил из навоза огромную крысу. На фоне стены с рельефной надписью «2020» стоят два трона, один из которых пустует, а на другом сидит крыса в шубе.