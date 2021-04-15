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Вор привел на кражу детей и похитил конфеты

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Кадр: NBCUniversal

В американском городе Нью-Йорк вор привел на кражу детей. Об этом сообщает NBC New York.

Инцидент, произошедший вечером 4 апреля, сняла камера видеонаблюдения. Когда семейный магазин замороженного йогурта закрылся на ночь, к нему подошли мужчина с двумя детьми. Он разбил его окно и просунул туда руку, пока ребенок, который был с ним, светил внутрь фонариком мобильного телефона. Как только злоумышленник нащупал свою добычу, все трое бросились бежать.

На следующее утро один из владельцев магазина обнаружил, что похищены несколько конфет и украшения для тортов, которые лежали на витрине. Вор не тронул ни деньги, ни замороженный йогурт. Его личность пока не установлена.

В 2013 году сообщалось, что в итальянском городе Неаполь дети украли восьмиметровую новогоднюю елку, которая стояла в галерее Умберто Первого. Вскоре полицейские обнаружили ее в нескольких сотнях метров от места происшествия, отбили ее у детей и увезли в сопровождении двух мотоциклов.

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